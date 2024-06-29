Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Haziran 2024 hava durumu raporu, bazı illere sağanak yağış kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Haziran 2024 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin il il yayımladığı son dakika rapora göre, cumartesi günü İstanbul, Bilecik, Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Van, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Haziran 2024 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Haziran 2024 tarihli günlük hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'den edinilen son dakika bilgilerine göre yurt genelinde etkili olacak hava sıcaklıkları belli oldu.