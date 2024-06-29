Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Haziran 2024 hava durumu raporu, bazı illere sağanak yağış kuvvetli geliyor

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 25°C, 34°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 26°C, 33°C



Az bulutlu ve açık



HATAY 23°C, 30°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 20°C, 30°C



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı