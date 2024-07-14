Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış kuvvetli geliyor

TRABZON

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. 29



ERZURUM



Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 28



DİYARBAKIR



Az bulutlu ve açık 42