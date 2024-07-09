Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz 2024 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son dakika bilgilerine göre bazı illerde açık ve güneşli bir hava beklenirken bazı illerde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son dakika değerlendirmesinde yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz 2024 Salı günü beklenen hava sıcaklıklarını son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.