Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz 2024 tarihli hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen son dakika bilgilerine göre bazı illerde açık ve güneşli bir hava beklenirken bazı illerde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yapılan son dakika değerlendirmesinde yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz 2024 Salı günü beklenen hava sıcaklıklarını son dakika olarak açıkladı. Meteoroloji'den gelen bilgilere göre bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari ve Şırnak dışında) ile Bursa ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 4

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 5

Rüzgarın ise genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 6

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 7

ANKARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 8

İSTANBUL

Parçalı ve az bulutlu 33

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 9

İZMİR

Az bulutlu 37

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 10

ADANA

Parçalı ve az bulutlu 35

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 11

ANTALYA

Az bulutlu 41
SAMSUN

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor - 12

TRABZON

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

ERZURUM

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

DİYARBAKIR

Parçalı ve az bulutlu 39

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