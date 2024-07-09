Meteoroloji açıkladı! (Bugün hava nasıl olacak?) Bu illerde yaşayanlar dikkat, sağanak yağış kuvvetli geliyor

TRABZON

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

ERZURUM

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

DİYARBAKIR

Parçalı ve az bulutlu 39