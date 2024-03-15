imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında yağmur var. Yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması beklenirken MGM'den Güneydoğu anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Yarın yurt genelinde 1-3 derece azalması beklenen sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı13

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

14 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

15 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

16 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

17 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

18 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 11

19 MART 2024 HAVA DURUMU

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 12

20 MART 2024 HAVA DURUMU

DAHA FAZLA GÖSTER