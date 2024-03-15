Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında yağmur var. Yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması beklenirken MGM'den Güneydoğu anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Muğla ve Şanlıurfa çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Şırnak çevreleri, Adana ve Hatay kıyıları ile Siirt'in doğu, Hakkâri'nin batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.