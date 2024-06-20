Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'in özellikle doğusunda deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştığını duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yüzey sıcaklıklarının normallerin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Karadeniz'de sıcaklıklar 24-25 derece ölçülürken, Doğu Akdeniz'de 28 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Önol, “Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girerken çok sıcak bir hazirandan geçiyoruz" diye uyardı.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları ölçüm sonuçlarına göre Akdeniz'in özellikle doğusunda deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştı. Adana Karataş'ta 29,3 derece rekor ölçüm yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 2

Yağışların azaldığı, sıcaklıkların geçen yıllara göre rekor düzeylere çıktığı 2024'ün yaz döneminde deniz suyu sıcaklıklarında da rekor ölçüm sonuçları çıkmaya başladı.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları ölçüm raporlarına göre Adana Karataş Balıkçı Barınağı'nda deniz suyu sıcaklığı 29,3 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 4

Hatay İskenderun’da 28,8 derece, Antalya Kemer’de 28,5 derece, Antalya Muratpaşa’da 28 derece, Mersin Yenişehir’de 27,6 derece, İzmir Konak, Antalya Alanya ve Aydın Didim’de 27,5 derece, Muğla Fethiye’de 27,4 derece, Antalya Kaş’ta 26,7 derece, Antalya Finike’de 26,6 derece sıcaklık ölçümleri yapıldı.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 5

Deniz suyu sıcaklıkları Çanakkale Biga ve İzmir Çeşme'de 26,3 derece, Mersin Anamur'da 25,6, Aydın Kuşadası'nda 25,5 derece, Balıkesir Bandırma'da 25,1 ve Muğla Bodrum'da 25 dereceye ulaştı.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 6

YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yüzey sıcaklıklarının normallerin üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 7

Karadeniz'de sıcaklıklar 24-25 derece ölçülürken, Doğu Akdeniz'de 28 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Önol, “Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girerken çok sıcak bir hazirandan geçiyoruz" diye uyardı.

Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 8
Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı - 9
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