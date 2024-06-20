Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz'in özellikle doğusunda deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştığını duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yüzey sıcaklıklarının normallerin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Karadeniz'de sıcaklıklar 24-25 derece ölçülürken, Doğu Akdeniz'de 28 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Önol, “Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girerken çok sıcak bir hazirandan geçiyoruz" diye uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün deniz suyu sıcaklıkları ölçüm sonuçlarına göre Akdeniz'in özellikle doğusunda deniz suyu sıcaklığı 29 dereceyi aştı. Adana Karataş'ta 29,3 derece rekor ölçüm yapıldı.