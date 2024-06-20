Meteoroloji açıkladı! Yeni sıcak hava dalgası geliyor, rekor düzeye çıktı

Karadeniz'de sıcaklıklar 24-25 derece ölçülürken, Doğu Akdeniz'de 28 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Önol, “Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girerken çok sıcak bir hazirandan geçiyoruz" diye uyardı.