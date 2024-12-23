Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor)

ANTALYA'NIN BU İLÇELERİNE DİKKAT!

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.



Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.