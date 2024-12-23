Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 1

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 6 il için turuncu, 23 il için ise sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 3

29 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI 

Turuncu kod verilen iller: Antalya, Aydın, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla

Sarı kod verilen iller: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 4

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 5

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 6

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 7

ANTALYA'NIN BU İLÇELERİNE DİKKAT!

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 8

Kuvvetli yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor) - 9

Yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak, şiddetli ve yer yer aşırı olacak.

Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle oluşması muhtemel ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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