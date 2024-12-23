Meteoroloji alarm verdi: 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Fırtına ve çok kuvvetli sağanak geliyor)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor.