Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta başından itibaren ise yağışlı havayla sıcaklığın düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor - 2

Pazartesi gününden itibaren Ege ve Marmara bölgesinde gök gürültülü yağış beklenirken, yağışların perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan tahminlere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor - 4

Bazı illere göre, bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 28 C Parçalı ve az bulutlu,

ANKARA: 30 C Parçalı ve az bulutlu,

İZMİR: 32 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

ADANA: 32 C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu,

Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor - 5

TRABZON: 21 C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu,

ERZURUM: 23 C Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DİYARBAKIR: 36 C Parçalı ve az bulutlu,

GAZİANTEP: 34 C Parçalı ve az bulutlu.

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