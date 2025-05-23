Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hafta başından itibaren ise yağışlı havayla sıcaklığın düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.