Meteoroloji bildirdi: Yağışlı hava geri dönüyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojiden yapılan tahminlere göre: yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Bingöl, Erzurum, Iğdır, Kars ve Ardahan çevreleri ile Van'ın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.