Meteoroloji bölge bölge bildirdi: Sağanak ve kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, bazı bölgelerde sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge bildirdi: Sağanak ve kuvvetli yağış geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji bölge bölge bildirdi: Sağanak ve kuvvetli yağış geliyor - 2

İKİ İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji bölge bölge bildirdi: Sağanak ve kuvvetli yağış geliyor - 3

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge bildirdi: Sağanak ve kuvvetli yağış geliyor - 4

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve İç Ege ile İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji bölge bölge bildirdi: Sağanak ve kuvvetli yağış geliyor - 5

Bazı illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 32 C Parçalı ve az bulutlu,

ANKARA: 36 C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı,

İZMİR: 37 C Az bulutlu ve açık,

HATAY: 29 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

TRABZON: 27 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı,

ERZURUM: 30 C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

DİYARBAKIR: 42 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

GAZİANTEP: 39 C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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