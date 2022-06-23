Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşecek | 23 Haziran 2022 hava durumu

Haberler - ntv.com.tr 23.06.2022 - 10:36 | Son Güncelleme : 23.06.2022 - 10:40
Yer yer devam eden sağanaklar, yeni haftada da etkisini gösterecek.
Yarınsa sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu.
Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanaklar bekleniyor.
Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Genellikle kuzey ve batı, güneydoğu kesimlerde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İşte günlük ve haftalık hava durumu...
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne-32, İstanbul 29 , Kocaeli 31 derece.
Ancak yarın bölgede sıcaklıklar hissedilir derece düşecek.
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Denizli-34, İzmir-36, Manisa 36 derece..
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Adana-33, Antalya-36, Hatay-31 derece.
Cuma günüyse bölgede sağanak yağış bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara-26, Çankırı-28 Eskişehir-27 derece.
Yarın bu bölgede de şiddetli yağmurla birlikte sıcaklıklar düşecek.
KARADENİZ
Batı: Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu-24, Düzce-27, Kastamonu-24 derece.
Orta ve Doğu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in (Giresun hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya-30, Gümüşhane-21, Trabzon-24 derece.
Doğu Anadolu'da Hakkari ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli sağanaklar bekleniyor.
Erzurum ve Kars 21 derece.
Güneydoğu'daysa az bulutlu ve açık bir hava var.
Diyarbakır-34, Gaziantep-33 Şanlıurfa-36 derece.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan Haftalık Hava Tahmini (22- 28 Haziran 2022) raporuna göreyse;
Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.