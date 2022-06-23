Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar düşecek | 23 Haziran 2022 hava durumu

KARADENİZ

Batı: Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Bolu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu-24, Düzce-27, Kastamonu-24 derece.

Orta ve Doğu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in (Giresun hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya-30, Gümüşhane-21, Trabzon-24 derece.

Doğu Anadolu'da Hakkari ve Van çevrelerinde yerel kuvvetli sağanaklar bekleniyor.

Erzurum ve Kars 21 derece.

Güneydoğu'daysa az bulutlu ve açık bir hava var.

Diyarbakır-34, Gaziantep-33 Şanlıurfa-36 derece.