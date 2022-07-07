Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı'nda hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Özellikle de tatil planı yapanlar ve bayramda yola çıkacaklar bu soruya yanıt arıyor. ''Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak'' sorusunu Meteoroloji yanıtladı.

Haberler - ntv.com.tr 07.07.2022 - 14:46

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 1

’nın 9 gün olarak uzatılmasının ardından birçok yurttaş tatil planları yapmaya başladı.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 2

Genel Müdürlüğü (MGM), 'nda beklenen hava durumunu gün gün paylaştı.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 3

ile önümüzdeki hafta süresince yurdumuzun kuzey kesimlerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 4

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 5

Sıcaklıklıların batı kesimlerde yağışlarla birlikte azalarak, bayram süresince mevsim normallerinde olması bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 6

Arife günü (8 Temmuz 2022 Cuma)

Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 7

Bayramın 1. Gün (9 Temmuz 2022 Cumartesi)

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 8

Bayramın 2. Gün (10 Temmuz 2022 Pazar)

Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı Karadeniz’de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 9

Bayramın 3. Gün (11 Temmuz 2022 Pazartesi)

Karadeniz’in kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 10

Bayramın 4. Gün (12 Temmuz 2022 Salı)

Yağışların Karadeniz Bölgesi’nin geneli ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 11

Kurban Bayramı’ndan sonra yağışlı ve serin havanın Karadeniz Bölgesi genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 12

ANKARA HAVA DURUMU

Kurban Bayramı Süresince Üç Büyük İlimizde Beklenen Hava Durumu:

Ankara: Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birinci ve ikinci günlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 13

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bayramın ilk üç günü il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, bayramın ikinci günü yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, bayramın dördüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 14

İZMİR HAVA DURUMU

İl merkezinde bir hafta süresince yağış beklenmiyor.

Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde, İzmir’in kuzey ve doğu kesimlerinin öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının 30 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? - 15

Ayrıca, Meteoroloji 7-13 Temmuz haftasında, yurt genelinde beklenen hava durumu grafiği de şu şekilde yer verildi.

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