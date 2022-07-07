Meteoroloji gün gün paylaştı: Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

ANKARA HAVA DURUMU

Kurban Bayramı Süresince Üç Büyük İlimizde Beklenen Hava Durumu:

Ankara: Arife günü ile bayramın birinci ve ikinci günlerinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Birinci ve ikinci günlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışların, bayramın üçüncü gününden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 32 derece arasında seyretmesi bekleniyor.