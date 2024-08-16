Meteoroloji gün vererek uyardı: Pazartesiye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.