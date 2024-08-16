Meteoroloji gün vererek uyardı: Pazartesiye dikkat!
Yurt genelinde süren sıcaklıkların pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcaklıkların kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen Türkiye'nin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artacağı tahmin ediliyor.