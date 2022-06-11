Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu)

Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre; önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenen yaz sağanakları bugün etkisini daha da artıracak. Şiddetli ve ani yağışlara karşı uyarılar ise art arda geliyor.

Haberler - ntv.com.tr 11.06.2022 - 07:31

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 1

Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor...

, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor. 

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 2

 Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 3

Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 4

Yapılan son değerlendirmeye göre; hava sıcakları yurdun kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 5

Yağışların  dahil olmak üzere Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı veriliyor.

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 6

İşte Meteroloji'nin saat saat değerlendirmesi...

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 8

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması,

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması 

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması,

Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 9

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı çevreleri) kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu) - 10

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. 

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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