Meteoroloji harita ile uyardı: Şiddetli yağışlara dikkat (11 Haziran 2022 hava durumu)

Haberler - ntv.com.tr 11.06.2022 - 07:31
Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor...
Türkiye, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.
Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.
Yapılan son değerlendirmeye göre; hava sıcakları yurdun kuzey iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak.
Yağışların İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenirken oluşabilecek olumsuzluklara karşı da uyarı veriliyor.
İşte Meteroloji'nin saat saat değerlendirmesi...
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,
Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması,
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması
Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması,
Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı çevreleri) kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı