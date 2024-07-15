Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı

Meteroroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde 6 il için yaptığı sağanak yağış uyarısını 10 ile yükseltti. Yapılan açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz Toroslar mevkiinde sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 2

Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum çevreleri ile Kars ve Ardahan’ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 3

10 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Artvin, Erzurum, Gümüşhane, Mersin, Kars, K.Maraş, Bayburt, Ardahan ve Osmaniye için sarı kodlu uyarıda bulundu.

SARI KODLU UYARI
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 4

16 TEMMUZ PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 5

17 TEMMUZ SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 6

18 TEMMUZ ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 7

19 TEMMUZ PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı - 8

20 TEMMUZ CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

DAHA FAZLA GÖSTER