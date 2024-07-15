Meteoroloji haritayı güncelledi! 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteroroloji Genel Müdürlüğü sabah saatlerinde 6 il için yaptığı sağanak yağış uyarısını 10 ile yükseltti. Yapılan açıklamada Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz Toroslar mevkiinde sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: İç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye, Sinop, Sivas ve Van çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.