Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor!
Balkanlardan gelen soğuk hava ülke genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de birçok il için kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
HAVALAR DAHA DA SOĞUYACAK!
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Havaların soğumasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı etkili olacak.
5 günlük hava tahmin raporuna göre batı bölgelerde de sağanak yağışlar görülecek.