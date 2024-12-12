Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor!

Balkanlardan gelen soğuk hava ülke genelinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de birçok il için kar yağışı ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 1

HAVALAR DAHA DA SOĞUYACAK!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülke genelinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıkları hafta sonu mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. 

Havaların soğumasıyla birlikte birçok bölgede kar yağışı etkili olacak. 

5 günlük hava tahmin raporuna göre batı bölgelerde de  sağanak yağışlar görülecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kayseri, Sivas ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 3

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ordu, Hatay, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 4

12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı.

SARI KODLU UYARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 5

BİRÇOK İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

MGM, günlük hava tahmin raporunda Bolu, Karabük, Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan için de kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 6

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara'da karayelle hava hızla soğudu, sıcaklık çoğu yerde 9-10 dereceye indi. Hava bulutlu, hafif yağışlı.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 7

İç Anadolu'da sıcaklık 7-9 derece aralığına iniyor. Bölgede orta kuvvetli yağış geçişi var, akşam yüksek yerlere kısa süreli kar yağacak. Cuma hava daha soğuk olduğundan, Sivas-Yozgat merkezde de kar bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 8

Ege parçalı bulutlu, ayaz başlıyor, poyraz soğuk esecek. Manisa 13, Muğla 14, Afyonkarahisar 7, Bodrum parçalı bulutlu 16 derece.

Akdeniz'de perşembe adana bölümü bulutlu, Hatay'da yağmur var, sıcaklık düşüyor, Adana 18, Kahramanmaraş 15, Isparta 13 derece. Cuma rüzgarla ve soğuk bir gün olacak.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 9

Karadeniz geneli yağışlı, akşam Bolu ve yaylalar boyunca yağış kara dönmeye başlayacak. Cuma Doğu Karadeniz köylerinde tipi şeklinde yoğun kar bekleniyor. Bolu 4, Kastamonu 2, Samsun 12 derece.

Meteoroloji il il uyardı: Hava daha da soğuyacak, kar ve yağmur geliyor! - 10

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars Bingöl boyunca da kar etkili olacak. Van'da sulu kar var. Erzurum 0, Malatya 8 derece. Güneydoğu'da yağmur geçişleri olacak. Gaziantep14, Diyarbakır 8 derece. Haftanın en soğuk günü cumartesi.

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