Meteoroloji il il uyardı. Kar ve yağmur yağışı kapıda, tedbirler arttırılmalı

Kışın Yoğun hissedildiği Şubat ayına girilmesiyle beraber kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların uzun saatler süresince etkili olması bekleniyor. Bundan dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.