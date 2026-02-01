Meteoroloji il il uyardı. Kar ve yağmur yağışı kapıda, tedbirler arttırılmalı
01.02.2026 16:16
Son Güncelleme: 01.02.2026 16:27
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli kar, bazı iller için ise kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
YAĞIŞ GELİYOR
Kışın Yoğun hissedildiği Şubat ayına girilmesiyle beraber kar uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleriyle Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların uzun saatler süresince etkili olması bekleniyor. Bundan dolayı ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
TEDBİRLER ARTTIRILMALI
Yarın İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Öte yandan yarın Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor.
Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlar hakkında sel, su baskınları ve oluşabilecek çeşitli doğal afetlere karşı uyarılarda bulunuldu. Tedbirlerin arttırılması gerektiği belirtildi.