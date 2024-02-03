Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?)
İl il hava durumu tahminlerinin paylaşan MGM bugün ülke genelinde görülecek hava olaylarını duyurdu. Bazı bölgelerin yoğun yağışlı geçeceği şubat ayının ilk hafta sonunda sis, pus, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki, bugün hangi ilde hava sıcaklığı kaç derece olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji’nin son analizlerine göre; ülkenin kuzey bölümleri parçalı ve aralıklı olarak yoğun bulutlu olacak, Batı Karadeniz'in iç alanları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman dışında), Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevreleri yağışlı geçecek.
Yağışların, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sis, pus, buzlanma ve don olayları meydana gelebilir. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ riski var.