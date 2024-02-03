Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?)

İl il hava durumu tahminlerinin paylaşan MGM bugün ülke genelinde görülecek hava olaylarını duyurdu. Bazı bölgelerin yoğun yağışlı geçeceği şubat ayının ilk hafta sonunda sis, pus, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki, bugün hangi ilde hava sıcaklığı kaç derece olacak? Soğuk hava ne zaman etkisini kaybedecek? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji’nin son analizlerine göre; ülkenin kuzey bölümleri parçalı ve aralıklı olarak yoğun bulutlu olacak, Batı Karadeniz'in iç alanları, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya, Elazığ, Tunceli, Iğdır dışında), Güneydoğu Anadolu (Adıyaman dışında), Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevreleri yağışlı geçecek.

Yağışların, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sis, pus, buzlanma ve don olayları meydana gelebilir. Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise çığ riski var.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

İL İL HAVA DURUMU 3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli hafif yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı,

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Doğu Karadeniz çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin doğusu ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge geneli (Adıyaman haric) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

4 ŞUBAT PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

5 ŞUBAT PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji il il uyardı | Kuvvetli kar, buzlanma ve çığ tehlikesi (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

6 ŞUBAT SALI HAVA NASIL OLACAK?

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