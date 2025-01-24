Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın iş son gününün hava tahmini raporunu yayımladı. Gece saatlerine dikkat çekilen raporda İstanbul için yer yer kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.