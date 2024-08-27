Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek

Batı bölgelerde sıcaklıklar 3 derece daha azalıyor, ülkede kuvvetli yaz sağanakları devam edecek. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 1

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteoroloji'nin açıklamasında sabah saat 07.00'den 12.00'a kadar sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğin bildirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 2

Ülke genelinde kuzey ile zamanla güney ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güney kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 3

Ankara'da yine yerel sağanak geçişleri bekleniyor. İzmir'in iç kesimlerinde de kısa süreli yağmur var. Ankara 29, İzmir 32 dereceye iniyor.  Bursa'da salı günü yağmur kuvvetli, dikkatli olunmalı.  Antalya'da kısım kısım yağış var, hissedilen sıcaklık 37 derece.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 4

Marmara'da sıcaklıklar artık 35'lerden 29-32'ye doğru iniyor. Bölgede gün içinde kısım kısım sağanak geçişleri bekleniyor. Tekirdağ, balıkesir, bilecik arasında yağış daha uzun süreli. Sonraki günlerde rüzgarlar daha serin esecek.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 5

İç anadolu'da Konya, Kırşehir, Kayseri boyunca yine yerel sağanak var, Eskişehir'de yağmur daha kuvvetli yağacak. Geceler soğuk oluyor, Sivas 11 dereceye inecek. Öğle ise Konya ve Kayseri 31, Sivas 30, Eskişehir ve Niğde 29 derece.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 6

Ege'de Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli arasında kısa süren ama şiddetli yağan yağmurlar sürüyor. Sıcaklıklar 3 derece azaldı, bu hafta ortalamaya daha yakın, Manisa 33, Denizli 36, Muğla 31, Bodrum 32, Kütahya 27 derece. 

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 7

Akdeniz'de de Adana, Mersin'in iç kesimleri, Isparta boyunca gök gürültülü sağanak yağış var.  Sahillerde nem yüksek, hissedilen sıcaklık Adana 42, Mersin'de 40, Hatay'da 38 derece.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 8

Karadeniz'de Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Doğu Karadeniz hattında sağanak geçişleri sürecek. Sıcaklık azalıyor, Bolu 28, Kastamonu, Trabzon ve Samsun 29 derece.  

Doğu ve Güneydoğu'da ise sıcaklık hala yüksek değerlerde, Kars, Ardahan çevresinde yağış var. Erzurum 28, Malatya ve Elazığ 35, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 36 derece.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 9

27 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 10

28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 11

29 AĞUSTOS PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 12

30 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek - 13

31 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU

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