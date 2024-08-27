Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yaz sağanakları devam edecek
Batı bölgelerde sıcaklıklar 3 derece daha azalıyor, ülkede kuvvetli yaz sağanakları devam edecek. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Meteoroloji'nin açıklamasında sabah saat 07.00'den 12.00'a kadar sağanak yağışın etkili olmasının beklendiğin bildirildi.