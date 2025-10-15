Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu yurdun batısında yağmur bekleniyor. Hafta sonu, iki gün boyunca İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 1

Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminelerine göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güneyi ve doğusu ile Batı Karadeniz'de bugün ve yarın zaman zaman sağanak geçileri görülecek. Sağanak geçişleri yarın Karadeniz geneline yayılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 2

Cuma gününe gelindiğinde yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Haftanın son günü İstanbul'da hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor. Aynı gün güneyde sıcaklıklar 27-30 derece aralığında seyredecek.

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 3

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Hafta sonu Türkiye'nin batısı yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.

Trakya'dan başlayarak Marmara'nın tamamı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde etkili olması beklenen yağmur, pazar günü de etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 4

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Samsun çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 5

İL İL HAVA DURUMU

BURSA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 6

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 7

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var - 8

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

DAHA FAZLA GÖSTER