Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! İki gün boyunca gök gürültülü sağanak var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, hafta sonu yurdun batısında yağmur bekleniyor. Hafta sonu, iki gün boyunca İstanbul dahil birçok şehirde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Türkiye'nin batı bölgeleri yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminelerine göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güneyi ve doğusu ile Batı Karadeniz'de bugün ve yarın zaman zaman sağanak geçileri görülecek. Sağanak geçişleri yarın Karadeniz geneline yayılacak.