Meteoroloji İstanbul ve Ankara'yı uyardı: Ramazan Bayramı tatili için kötü haber
19.03.2026 08:26
NTV - Haber Merkezi
Ramazan Bayramı tatili sağanak yağışla başlıyor. İstanbul ve Ankara'da tatil boyunca sağanak yağış etkili olacak.
Türkiye'nin yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi.
Bugün İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor.
Sağanak yağış, Ramazan Bayramı tatili boyunca etkili olacak.
BİRÇOK BÖLGEDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
GÜNEY VE GÜNEY DOĞUDA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Sağanak yağışın, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK
Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olacak.
Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren gerilemeye başlayan hava sıcaklığı, kış değerlerine düştü.
Kuzeydoğudan esen rüzgarla birlikte hava üşütmeye başladı.
Kentte bugün aralıklı sağanak yağış etkili olacak.
Yağmurun önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olması bekleniyor.
ANKARA'DA DA SAĞANAK VAR
İstanbul gibi başkent Ankara'da da sağanak yağış etkili olacak.
Yağmurun yeni haftanın başına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
İzmir'de ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.