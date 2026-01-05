Meteoroloji kar yağışı için tarih verdi: Önce fırtına sonra kar yağışı geliyor!
05.01.2026 07:37
Son Güncelleme: 05.01.2026 14:12
NTV - Haber Merkezi
Yeni haftaya ılık bir havayla giriş yapan İstanbul, hafta ortasından sonra kışa dönüş yapacak. İstanbul'da önce fırtına ve sağanak etkili olacak, ardından yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.
Hafta sonu çatıları uçuran lodos, bugün hafifledi.
Ancak fırtına henüz bitmedi.
Türkiye'nin batısı çarşamba gününden itibaren fırtınanın etkisi altına girecek.
Başta İstanbul ve İzmir olmak üzere birçok şehirde hava hızla soğuyacak, fırtına etklili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bir sonraki hafta başında Türkiye'nin neredeyse tamamında kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Kar beklentisi olan şehirler arasında İstanbul da var.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ VE DOĞU BÖLGELER ÇOK SOĞUK
İç ve doğu bölgeler ise çok soğuk. Bu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
"PERŞEMBE VE CUMA BİZİ ÇOK ZORLAYACAK"
Hafta sonuna doğru gelindiğinde Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek.
NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını söyledi.
"Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak." diyen Çalışkan, Marmara ve Ege'de perşembe günü çok şiddetli yağış olacağını kaydetti.
Çalışkan, İstanbul'da rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulabileceğini anlattı.
Dilek Çalışkan, cuma günü kar ihtimali olduğuna da dikkat çekti.
İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ile doğuda kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var." ifadesini kullandı.
YENİ HAFTA KARLA BAŞLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hafta ortasından sonra etkili olacak fırtınanın ardından yurda bu kez kar giriş yapacak.
12 Ocak Pazartesi günü yurdun neredeyse tamamında kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Batı ve iç bölgeler ile Karadeniz ve doğuda kar yağışı görülecek.
Trakya'da kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da ise karla karışık yağmur yağması bekleniyor.
Kar yağışının Ankara'da da etkisini hissettirmesi bekleniyor.