Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (13 Mayıs 2023 hava durumu)

Mayıs ayına rağmen normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yükselecek.
Ancak bu ayın genel olarak yağışlı geçmesi bekleniyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi günü batı bölgelere Libya üzerinden sıcak hava gelecek. Pazartesi gününden itibaren, hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 12 derece yükselecek. Ancak hafta ortasında bahar yağışları başlayacak." bilgisini verdi.
Çalışkan, Mayıs ayının genel olarak yağışlı geçmesini beklediklerini de söyledi.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri...