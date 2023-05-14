Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. İç ve doğu kesimlerde azalacak olan sıcaklıkların bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde artacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da sıcaklıkların gelecek hafta 29 dereceyi görmesi ve Salı gününden itibaren yağışlı havanın geri gelmesi bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu....

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 1

Mayıs ayına rağmen normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yükselecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 2

Ancak bu ayın genel olarak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 3

LİBYA ÜZERİNDEN SICAK HAVA

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi günü batı bölgelere Libya üzerinden sıcak hava gelecek. Pazartesi gününden itibaren, hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 12 derece yükselecek. Ancak hafta ortasında bahar yağışları başlayacak." bilgisini verdi.

Çalışkan, Mayıs ayının genel olarak yağışlı geçmesini beklediklerini de söyledi.

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 4

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahminleri...

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 5

14 MAYIS 2023 PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 6

15 MAYIS 2023 PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 7

16 MAYIS 2023 SALI HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 8

17 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu) - 9

18 MAYIS PERŞEMBE 2023 HAVA DURUMU

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