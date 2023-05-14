Meteoroloji paylaştı: Yeni haftada sıcaklık yükseliyor (14 Mayıs 2023 hava durumu)

LİBYA ÜZERİNDEN SICAK HAVA

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Pazartesi günü batı bölgelere Libya üzerinden sıcak hava gelecek. Pazartesi gününden itibaren, hava sıcaklığı yurt genelinde 6 ila 12 derece yükselecek. Ancak hafta ortasında bahar yağışları başlayacak." bilgisini verdi.



Çalışkan, Mayıs ayının genel olarak yağışlı geçmesini beklediklerini de söyledi.