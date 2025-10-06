Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına uyarı verdi. Gök gürültülü şiddetli sağanak yağışların görüleceği bölgelerdeki vatandaşlar, sel ve su baskınına karşı uyarıldı.

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.

Rapora göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 2

Yağışların akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 4

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 5

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 6

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Kuzey Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 7

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 8

İÇ ANADOLU 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 9

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 11

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DAHA FAZLA GÖSTER