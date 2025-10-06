Meteoroloji saat verdi: Bu akşama dikkat! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarına uyarı verdi. Gök gürültülü şiddetli sağanak yağışların görüleceği bölgelerdeki vatandaşlar, sel ve su baskınına karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı.
Rapora göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin sağanak ve yer yer gökgürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.