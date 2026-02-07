Meteoroloji saat vererek uyardı. Hepsi bir arada geliyor... Kuvvetli yağış, çığ ve fırtına uyarısı
07.02.2026 08:55
Son Güncelleme: 07.02.2026 09:13
NTV - Haber Merkezi
Hafta sonu yurdun batısı yağmurlu, doğusu kar yağışlı geçecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için saat vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan 12 il için ise sarı kodlu uyarı verilirken doğu bölgesi için de fırtına ve çığ uyarısı geldi.
Yağışlı hava tüm yurdu etkisi altına aldı.
Hafta sonunda ülke genelinde yağış var.
Doğu Anadolu'da kar etkisini gösterirken diğer bölgelerde ise kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için saat 18.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısı verdi.
MGM, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceğini bildirdi.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini duyuran MGM, rüzgarın fırtına şeklinde kuvvetli eseceğini duyurdu.
Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’da çığ uyarısında buluna Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise yer yer toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
12 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
MGM; Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova için sarı kodlu uyarı verdi.
Ayrıca, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.