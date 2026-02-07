Meteoroloji saat vererek uyardı. Hepsi bir arada geliyor... Kuvvetli yağış, çığ ve fırtına uyarısı

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini duyuran MGM, rüzgarın fırtına şeklinde kuvvetli eseceğini duyurdu.