Meteoroloji saat vererek uyardı. Kuvvetli kar ve fırtına

Bugün tüm yurtta yağış var. Yağışlar batı ve kuzeyde kuvvetli sağanak, yurdun büyük bölümünde ise kar şeklinde olacak. 12 il için uyarı yayınlayan meteoroloji, kuvvetli kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu.