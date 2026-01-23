Meteoroloji saat vererek uyardı. Kuvvetli kar ve fırtına
23.01.2026 06:46
NTV - Haber Merkezi
Bugün tüm yurtta yağış var. Yağışlar batı ve kuzeyde kuvvetli sağanak, yurdun büyük bölümünde ise kar şeklinde olacak. 12 il için uyarı yayınlayan meteoroloji, kuvvetli kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Tüm Türkiye kuvvetli yağışların etkisi altında. Bugün Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında sağanak yağmur, diğer bölgelerde kar yağışı devam edecek.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MGM; Batı ve Orta Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’e 50-70 km/saati bulacak şekilde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yaptı.
23 İLE UYARI
Son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Antalya, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak yağış, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Bingöl, Malatya ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. MGM 23 ili sarı kod yayınlayarak kuvvetli kar yağışına karşı uyardı. Kuvvetli kar yağışı bu bölgelerde bugün akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek.
ÇIĞ TEHLİKESİ
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
HAFTA SONU YAĞMURLU
MGM'nin verilerine göre hafta sonu batı illerinde sağanak, doğuda ise kar yağışı devam edecek. Yeni haftada ise sağanak yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 4/8 derece.
- İstanbul 7/11 derece.
- Denizli 4/14 derece.
- İzmir 9/15 derece.
- Adana 3/10 derece.
- Ankara -1/7 derece.
- Samsun 9/15 derece.
- Erzurum -12/-2 derece.
- Malatya -6/0 derece.
- Kars -17/-3 derece
- Diyarbakır -3/2 derece.
- Gaziantep -3/2 derece.