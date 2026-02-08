Meteoroloji saat vererek uyardı. Kuvvetli kar ve sağanak geliyor

Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm yurtta yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.