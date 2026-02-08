Meteoroloji saat vererek uyardı. Kuvvetli kar ve sağanak geliyor
08.02.2026 06:19
Son Güncelleme: 08.02.2026 06:21
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojik tahminlere göre yeni hafta boyunca tüm yurtta yağış var. Bugün öğleden önce Doğu Karadeniz, öğleden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kuvvetli sağanak; Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde, yeni haftada ise tamamında yağış var.
Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. MGM yağışların öğleden önce Doğu Karadeniz'de; öğleden sonra ise Marmara'da kuvvetli olacağı uyarısı yaptı.
Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Şırnak çevrelerinde ise kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
MGM'nin tahminlerine göre yeni haftada tüm yurtta yağışlı hava etkisini gösterecek. Batı ve iç kesimlerde sağanak, doğuda ise kar yağışı görülecek.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- İstanbul 8/12 derece.
- Kırklareli 5/11 derece.
- Denizli 8/16 derece.
- İzmir 11/18 derece.
- Adana 6/18 derece.
- Ankara 4/12 derece.
- Samsun 8/12 derece.
- Erzurum -2/4 derece.
- Malatya 1/12 derece.
- Kars -3/3 derece.
- Diyarbakır 3/14 derece.
- Gaziantep 2/14 derece.