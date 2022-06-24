Meteoroloji sağanak yağış uyarısı (İstanbul'da hava durumu nasıl olacak)

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu, Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.



ANKARA °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANKIRI °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU °C, 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.