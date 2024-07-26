Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek

Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri, pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.