Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Yurt genelinde serin havanı etkisi 1 hafta sürecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sıcaklıklarda son raporu açıkladı.