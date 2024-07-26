Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika bilgilerine göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının azalması bekleniyor. Yurt genelinde serin havanı etkisi 1 hafta sürecek. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen sıcaklıklarda son raporu açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 2

Ülke genelinde yarından itibaren bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 27 Temmuz-2 Ağustos'ta beklenen hava durumuna ilişkin verileri son dakika olarak paylaştı.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 4

Buna göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması, yarın Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri, pazar günü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sivas, Ordu ve Van çevreleri, pazartesi Artvin ve Ardahan çevreleri, Rize ve Trabzon'un iç kesimleri ile Iğdır, Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 5

YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLEBİLİR

Yağışların, yarın Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli, pazar günü ise Doğu Karadeniz'in kıyılarında yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 6

Rüzgarın ise yarın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyden kuvvetli, pazar günü Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyden kuvvetli, Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Pazartesi günü ise Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ ve Bingöl çevrelerinde rüzgarın kuzeyden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 7

Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 8

3 BÜYÜK İLİN 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ankara, İstanbul ve İzmir için tahmin edilen 3 günlük hava durumu ise şöyle:

Ankara'da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yarın öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak görülecek. Sıcaklıklar yarın 17-29, pazar 16-30, pazartesi 15-31 derece olacak.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 9

Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı İstanbul'da yarın yerel gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek. En düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının ise cumartesi 22-30, pazar 23-33, pazartesi 25-33 derece olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji son raporu yayınladı! Bunaltıcı sıcaklara biraz mola: 1 hafta boyunca etkisi sürecek - 10

Havanın az bulutlu ve açık olacağı İzmir'de yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar ise cumartesi 25-36, pazar 24-37, pazartesi 26-38 derece olacak.

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