Meteoroloji son verileri yayınladı! Sıcaklıklar düştü, 5 ilde son 64 yılın yağış rekoru
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre mayıs ayında sıcaklık ortalaması normaline göre 0,2 derece düşerken, yağışlar ise normaline göre yüzde 33 arttı. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayı sıcaklık ve yağış raporları ve meteorolojik kuraklık haritalarına göre sıcaklığın normaline göre düştüğü, yağışların arttığı ve kuraklık haritasında da Türkiye'de son yılların en yeşil görüntüsü oluştu.