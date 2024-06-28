Meteoroloji son verileri yayınladı! Sıcaklıklar düştü, 5 ilde son 64 yılın yağış rekoru

5 İLDE SON 64 YILIN YAĞIŞ REKORU



İl geneli yağışlarda en fazla yağış 165,4 mm ile Rize'de görüldü. Ardahan, Artvin, Osmaniye, Rize ve Trabzon'da son 64 yılın en yüksek yağışı gerçekleşti. Türkiye genelinde mayıs ayında ortalama 12,5 yağışlı gün yaşandı. Meteorolojik kuraklık haritalarına bakıldığında ise son yıllarda yurdun birçok bölgesinde etkili olan olağanüstü ve şiddetli kuraklık tehdidinin mayıs ayı haritasında Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Uşak, Aydın, Muğla, Kaş ve Alanya çevrelerinde etkili olduğu, yurdun büyük bölümünde de normal ve üzeri risk olmadığı görüldü.