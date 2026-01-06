İstanbul'da sıcaklık hızla düşecek. Kar ve soğuk hava geri geliyor

Bugün kuzey, iç ve batı kesimler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.