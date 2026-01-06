İstanbul'da sıcaklık hızla düşecek. Kar ve soğuk hava geri geliyor
06.01.2026 04:41
Son Güncelleme: 06.01.2026 05:00
NTV - Haber Merkezi
Soğuk hava ve kar yağışı İstanbul dahil yurdun büyük bölümü için geri geliyor. Yarından itibaren fırtına ve sağanak etkili olurken, Pazar yeni haftada yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak. AKOM'dan yapılan açıklamada da Perşembe gününden itibaren İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek.
Yurdun büyük bölümü yeni yıla kar ve soğuk hava ile girerken, haftaya yükselen sıcaklılarla girildi. Geçtiğimiz hafta sonu Marmara'da etkili olan lodosun etkisi hafiflese de fırtınalı hava henüz bitmedi.
Yurdun batısında yarından itibaren yeni bir fırtınalı hava etkili olacak. İstanbul ve İzmir dahil birçok ilde hava sıcaklıkları hızla düşecek.
Özellikle Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı görülebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık raporuna göre yeni haftada, İstanbul, İzmir ve Ankara dahil Türkiye'nin neredeyse tamamında soğuk ve karlı hava etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün kuzey, iç ve batı kesimler parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerler ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
BEŞ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU
Bugün beş büyük kentte de hava bulutlu, aynı zamanda İstanbul ve Bursa'da lodos sert esecek.
İstanbul 15, Ankara 11, Bursa 20 ve Antalya 19 derece.
İzmir'de sağanak geçişi sürerken sıcaklık 18 derece olacak.
AKOM'DAN UYARI: SICAKLIK 8-10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
AKOM'dan yapılan değerlendirmede de yarına kadar hafif yerel yağışlar dışında ciddi bir hava durumu beklenmezken, sıcaklıkların 15-17 derece olacağı belirtildi. Perşembe günü ise sıcaklıkların 8-10 derece birden düşerek kış değerlerine gerileceği uyarısı yapıldı.
"PERŞEMBE VE CUMA BİZİ ÇOK ZORLAYACAK"
NTV yayınında değerlendirmelerde bulunan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, perşembe günü lodosta şiddetlenme olacağını söyledi.
"Perşembe ve cuma hava koşulları bizleri zorlayacak." diyen Çalışkan, Marmara ve Ege'de perşembe günü çok şiddetli yağış olacağını kaydetti.
Çalışkan, İstanbul'da rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreyi bulabileceğini anlattı.
Dilek Çalışkan, cuma günü kar ihtimali olduğuna da dikkat çekti. İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu ile doğuda kar yağışı olacağını söyleyen Çalışkan, "İstanbul'un da bazı noktalarına kar yağma ihtimali var." ifadesini kullandı.