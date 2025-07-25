Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek...

Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası etkisini yurt genelinde sürdürüyor. Bugün bir kademe gerileyen sıcaklıkların, pazar günü yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının ne zaman gerilemeye başlayacağına ilişkin tarih verdi.

Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek... - 1

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı.

Termometreler hafta boyunca rekor dereceleri gösterdi, sıcak hava bunalttı.

Peki bu durum ne kadar daha böyle devam edecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek... - 2

HAVA SICAKLIKLARI YENİDEN ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bir kademe geri çekilen hava sıcaklıklarının yeniden artacağına ilişkin uyarıda bulundu.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yeniden artacağı bildirildi.

Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek... - 3

MARMARA'DA NORMALİN 12 DERECE ÜZERİ GÖRÜLECEK

Hava sıcaklıklarının, sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek... - 4

HAVA SICAKLIKLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Peki hava sıcaklıkları ne zaman gerilemeye başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu soruya da yanıt verdi.

Açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.07.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek... - 5

ORTALAMA SICAKLIKLAR

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Bazı il merkezlerimizde; 26 Temmuz ila 02 Ağustos 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere (°C) kadar yükseleceği tahmin edilmektedir.

Ankara : 40
İstanbul : 35
İzmir : 40
Konya : 40
Edirne : 40
Bursa : 39
Aydın : 43
Muğla : 41
Antalya : 38
Adana : 38

Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek... - 6

Çankırı : 42
Kayseri : 40
Sivas : 40
Malatya : 43
Bayburt : 36
Erzurum : 34
Diyarbakır: 45
Şanlıurfa : 45
Çorum : 41

DAHA FAZLA GÖSTER