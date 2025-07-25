Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı ne zaman düşmeye başlayacak? Önce yeni sıcaklar gelecek...
Türkiye'yi kavuran sıcak hava dalgası etkisini yurt genelinde sürdürüyor. Bugün bir kademe gerileyen sıcaklıkların, pazar günü yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının ne zaman gerilemeye başlayacağına ilişkin tarih verdi.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı.
Termometreler hafta boyunca rekor dereceleri gösterdi, sıcak hava bunalttı.
Peki bu durum ne kadar daha böyle devam edecek?