Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'a yağmur geliyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
19.04.2026 09:28
Son Güncelleme: 19.04.2026 09:49
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayınladı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ne salı günü yağmur geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya dair hava tahmin raporunu yayınladı. Pazartesi günü yurdun batısında havanın açtığı, yağışın daha çok doğu kesimleri etkileyeceği görüldü.
Beş büyük kentte de hava açık olacak. Gün içinde sıcaklıklar İstanbul'da 18, Ankara'da 14, İzmir'de 22, Bursa'da 18 ve Antalya'da 23 dereceyi görecek.
İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR
Marmara Bölgesi'nde bulutlu bir gökyüzü hakim olurken hafif rüzgar esecek.
Hava sıcaklığının 18-21 derece aralığında gezmesi bekleniyor.
Salı günüyse İstanbul başta olmak üzere genel olarak bölgede yağmur bekleniyor.
KARADENİZ'DE GÜNEŞ GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR
İç Anadolu'da Eskişehir kesimi açık, Sivas tarafıysa daha bulutlu. Gün içinde hava sıcaklığı Eskişehir'de 17, Sivas'ta 12, Kayseri'de 15 dereceyi görecek.
Ege'de az bulutlu bir gökyüzünü hakim olacak. Rüzgarın hafiflemesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklıklar Manisa'da 22, Denizli'de 21, Afyonkarahisar'da 16 derece olaylarında seyredecek.
Akdeniz'de Adana - Hatay, Kahramanmaraş kesimi yine biraz bulutlu olacak. Adana 23, Hatay 21 dereceyi görecek. Isparta'ysa güneşli, 18 derece.
Karadeniz'in batısında güneş görülmeye başlanacak. Doğusu hafif yağmurlu. Gündüz sıcaklıklar Bolu ve Samsun'da 16, Trabzon 13 derece olacak.
Doğuda yağış var. Mardin, Hakkari, Van, Batman kesiminde kuvvetli seyredecek.
Erzurum 10, Malatya 17, Diyarbakır'sa 19 dereceye ulaşacak.