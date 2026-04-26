Meteoroloji tarih verdi, İstanbul'da sıcaklık düşüyor. Yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?
26.04.2026 10:06
NTV - Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beş günlük yeni hava durumu tahmin raporunu yayınladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıkların hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor.
Bugün özelinde Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Beş günlük görünümdeyse haftanın başında Türkiye'nin önemli bölümünde yağışlar etkili olacak.
Hafta sonuna doğru Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale hariç genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 6 DERECE DÜŞECEK
İstanbul'da pazar günü gündüz saatlerinde 20 dereceye kadar yükselen sıcaklık, hafta başından itibaren kademeli olarak düşmeye başlayacak. Rapora göre megakentte yaşayanlar, perşembe günü 14 derece, parçalı bulutlu bir havayla karşılaşacak.
Ankara'da en dikkati çeken durum, gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı oldu. Hafta boyunca gündüz saatlerinde 18-19 derecelere ulaşan sıcaklık, gece olunca 6-7 derecelere gerileyecek. Bu, 12 derecelik bir fark anlamına geliyor.
İzmir'de hafta boyu parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 24-25, gece saatlerindeyse 13-14 derece dolaylarında olacak.
Hatay'da perşembeye kadar gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 23-24 derece dolaylarında olacak, gece saatlerindeyse yaklaşık 10 derece düşecek.
Perşembe günü yağışlar bitecek, parçalı bulutlu bir hava gelecek.
Trabzon haftaya sağanak yağışla başlayacak, salıdan itibaren parçalı bulutlu bir havaya geçecek.
Aşırı yağışlar nedeniyle birçok noktasında heyelan meydana gelen kentte termometreler pazartesi günü en yüksek 18 dereceyi gösterecek. Yağmur salı günü sona erecek ancak hava da kademeli olarak soğumaya başlayacak.
Perşembeye gelindiğinde gün içindeki en yüksek sıcaklık 12 derece olacak.