Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.