Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı İstanbul'a geri dönüyor
24.02.2026 09:28
Son Güncelleme: 24.02.2026 15:37
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da hava sıcaklığı bu akşam saatlerinden itibaren kış değerlerine gerileyecek. Rüzgarın yön değiştirmesiyle sıcaklık 5 derecenin altına inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre, perşembe günü İstanbul'da sulu kar ihtimali var.
İstanbul'da hava sıcaklığı bu akşamdan itibaren hızla düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) güneyden esen rüzgarın, bu akşam yön değiştireceğini bildirdi.
Öğle saatlerinde 12-14 derece arasında seyredecek sıcaklıkların, akşam saatlerinden itibaren hızla azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul'da karla karışık yağmur ihtimali de var.
İşte son değerlendirmeler…
HAVA SICAKLIĞI 5 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK
AKOM'dan yapılan açıklamada, megakentteki hava sıcaklığının bu akşamdan itibaren 5 derecenin altına, kış değerlerine gerileyeceği belirtildi.
Sıcaklığın düşmesiyle birlikte İstanbul'da aralıklarla sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
YARIN SABAH YAĞMURA DİKKAT
İstanbul'da akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte yarın sabah da yağmur beklentisi var.
Çarşamba günü hava sıcaklığı 5-8 derece aralığında olacak.
Perşembe günü sıcaklığın bir kademe daha gerilemesi bekleniyor.
PERŞEMBE GÜNÜ KARLA KARIŞIK YAĞMUR İHTİMALİ VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, megakentte perşembe günü karla karışık yağmur etkili olacak.
Perşembe günü hava sıcaklığının 1 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.
İstanbul'un yanısıra Trakya'da da kar yağışı beklentisi var.
YURTTA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ VE YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.