Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Bu soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri hafif kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul çevrelerinde havanın yarın yağmurlu, kuzey kesimleri ile yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmurlu, perşembe günü ise parçalı çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 2

Cuma ve cumartesi ise havanın hafif kar yağışlı, diğer günlerde parçalı bulutlu olması öngörülüyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 3

İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak, hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 4

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yarın için 19 ile sarı kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 5

MGM'nin haftalık hava tahmini raporunda ise doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin edildi.

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 6

12 OCAK CUMA

Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? - 7

13 OCAK  CUMARTESİ

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