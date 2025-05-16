Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yedi ili sarı kodla üç ili ise turuncu kodla kuvvetli fırtınaya ilişkin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - 1

Meteoroloji, Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege Bölgesi (Muğla ve Denizli dışında), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimleri ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - 2

Yağışların özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - 3

Rüzgar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/sa); Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. Ayrıca Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülebilir.

Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta sarı kodlu uyarı yapılırken, İzmir, Aydın ve Muğla'da turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - 4

Rüzgar genel olarak güney yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında kuvvetli (50-70 km/sa), Kıyı Ege ile Marmara’nın güneybatısında kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) bekleniyor.

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artması öngörülüyor.

Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor - 5

Cumartesi sabah saatlerinde özellikle Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

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