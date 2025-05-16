Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yedi ili sarı kodla üç ili ise turuncu kodla kuvvetli fırtınaya ilişkin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Meteoroloji, Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege Bölgesi (Muğla ve Denizli dışında), Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimleri ile Antalya, Isparta ve Kırıkkale çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.