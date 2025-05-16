Meteoroloji turuncu ve sarı kodla uyardı: Kuvvetli fırtına geliyor

Rüzgar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun batısında güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (50-70 km/sa); Kıyı Ege ile Marmara’nın batısında ise kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esecek. Ayrıca Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun batısı ve Ege’de toz taşınımı görülebilir.

Meteoroloji tarafından Afyonkarahisar, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Kütahya, Manisa ve Uşak'ta sarı kodlu uyarı yapılırken, İzmir, Aydın ve Muğla'da turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.