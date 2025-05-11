Meteoroloji uyardı: Bu kez Rusya'dan geliyor

Bazi illerde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İstanbul: 20 C Parçalı ve çok bulutlu,

Ankara: 20 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

İzmir: 28 C Parçalı bulutlu,

Adana: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Trabzon: 16 C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Erzurum: 20 C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor,

Diyarbakır: 31 C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Gaziantep: 31 C Parçalı ve çok bulutlu.