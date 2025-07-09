Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulunarak özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarına yönelik uyardı.