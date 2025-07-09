Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulunarak özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik hastaların sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın - 1

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarına yönelik uyardı.

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Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın - 2

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, " Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.


Meteoroloji uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın - 3

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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