Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu)

Mevsim normallerinde devam eden sıcaklıklar, yurdun doğusunda artmaya başladı. Yaz sağanaklarının etki alanı azaldı ancak bazı bölgeler hala sel ve su baskını tehlikesine karşı uyarılıyor. Meteoroloji gök görültülü sağanak yağışlara karşı; Uşak, Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara'nın batısı, Batı Karadeniz ile Marmara'nın doğusu için yeni bir uyarıda bulundu.

Haberler - NTV Haber 20.06.2022 - 13:27

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 1

Yarın yurdun iç kesimlerinde beklenen şiddetli yağmur ve rüzgarlar olumsuzluklara neden olabilir.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 2

İstanbul'da bugün hava güneşli, rüzgar günler sonra hafifliyor.

Ankara, kuvvetli yaz sağanakları ve karayelle serinliyor.

İzmir ve Antalya'da da rüzgarlar sert esmeye devam ediyor. 

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 3

Marmara Bölgesi'de hava açık seyrediyor.

Rüzgarın hafiflemesiyle hava daha sıcak hissediliyor. Yağışlar ise Sakarya, Bilecik tarafında sürüyor.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 4

İç Anadolu Bölgesi genelindeyse yağılar yeniden şiddetleniyor. Konya, Kırşehir, Nevşehir, Niğde dolaylarında ani ve şiddetli rüzgarlar çıkabilir. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuluyor.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 5

Ege Bölgesi'ndeyse karayel kuvvetleniyor. Önümüzdeki iki gün boyunca hava serin. Bodrum 33, Denizli 35, Afyon 30 derece. Perşembe gününden itibaren etkisi azaltacak rüzgarla birlikte hava bunaltıcı hale gelecek.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 6

Akdeniz'de de gök gürültülü ve kuvvetli yaz sağanakları görülecek. Adana 32, Kahramanmaraş 35, derece. Güneydoğu'da lodos şiddetli, sıcaklıklarsa yüksek.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 7

Karadeniz'de hava güneşli, sıcaklık 25-27 derece aralığında. Düzce, Bolu, Zonguldak tarafında yağışlar devam ediyor. Yarın bölgenin tamamında yağış görülecek. Doğu Anadolu'da hava açık. Erzurum 29, Malatya 35 derece. Kars, Ardahan kesiminde yağmur sürüyor.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 8

İşte Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan hava değerlendirme haritaları...

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 9
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 10
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 11
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanaklara dikkat! (20 Haziran 2022 hava durumu) - 12

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