Meteoroloji uyardı. Hava 11 derece soğuyacak, fırtına ve çöl tozuna dikkat

Yeni haftada ise hava sıcaklıkları düşüyor. Bugünden itibaren batı illerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece azalacak. Hafta sonu 20 dereceyi gören İstanbul ve Ankara'da havanın çarşamba günü 9 derece olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise yağışlar kesilecek, sıcaklıklar birkaç derece daha artacak.