Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak - 2

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak - 3

RÜZGAR

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak - 4

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklığı ve beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 25 C Parçalı ve az bulutlu,

ANKARA: 25 C Parçalı ve az bulutlu,

İZMİR: 31 C Parçalı ve az bulutlu,

ADANA: 33 C Parçalı ve az bulutlu,

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak - 5

TRABZON: 17 C Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı,

ERZURUM: 19 C Parçalı ve çok bulutlu,

GAZİANTEP: 31 C Az bulutlu ve açık,

DİYARBAKIR: 32 C Az bulutlu ve açık.

DAHA FAZLA GÖSTER