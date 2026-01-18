Meteoroloji uyardı. Kar sürecek, donacağız

Ukrayna ve Rusya'dan gelen yeni soğuk hava dalgası Tüm Türkiye'yi adeta donduruyor. Hava sıcaklığının 1 derecelere kadar düştüğü İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kar devam ediyor, iç ve doğu kesimler ise perşembe gününe kadar aşırı soğukların etkisinde kalmaya devam edecek.