Meteoroloji uyardı. Kar sürecek, donacağız
18.01.2026 07:17
Son Güncelleme: 18.01.2026 07:19
NTV - Haber Merkezi
Ukrayna ve Rusya'dan gelen yeni soğuk hava dalgası Tüm Türkiye'yi adeta donduruyor. Hava sıcaklığının 1 derecelere kadar düştüğü İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde kar devam ediyor, iç ve doğu kesimler ise perşembe gününe kadar aşırı soğukların etkisinde kalmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeyi sürdürecek.
İstanbul da dahil olmak üzere Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı yeni haftanın başında da devam edecek.
PERŞEMBEYE KADAR SÜRECEK
Birçok kentte hava sıcaklıklarını sıfırın altına düşüren soğuk hava dalgası ise perşembe gününe kadar etkisini devam ettirecek.
İSTANBUL'A KARLA BİRLİKTE FIRTINA UYARISI
İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren hava daha da soğudu. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi; Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
MGM'nin tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün ve pazartesi günü de etkisini sürdürecek.
İstanbul Valiliği de Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın megakenti de etkileyeceği uyarısı yaptı. 6 ila 8 kuvvetindeki (50-75 km/saat) fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.
KAR DEVAM EDİYOR
MGM; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kar yağışının devam edeceği uyarısını yaptı. Buna göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi de devam ediyor.
BUZLANMA VE DON
Havanın mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli -5/2 derece.
- İstanbul 1/5 derece.
- Denizli -1/6 derece.
- İzmir 2/9 derece.
- Adana 1/11 derece.
- Ankara -6/1 derece.
- Samsun 2/5 derece.
- Erzurum -8/-2 derece.
- Malatya -7/0 derece.
- Kars -10/-6 derece
- Diyarbakır -2/0 derece.
- Gaziantep -4/4 derece.