Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat!

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek. Yurdun iç ve batı kesimlerinde normallerinin de altına inecek sıcaklıklarla birlikte Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 1

Yurt geneli yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık tahmine göre; sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 3

İç kesimler hariç, yarın yurdun büyük bir çoğunluğunda sağanak geçişleri görülecek. 

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 4

Yağışların, Antalya başta olmak üzere Batı Akdeniz'de şiddetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 5

Marmara ve Karadeniz'in batısındaysa kuuvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 6

Batı Karadeniz’de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 7

Kuzey Ege’deki rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Meteoroloji, deniz ulaşımında aksamaların meydana gelebileceği belirterek bir uyarıda bulundu. 

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa dikkat! - 8

Yarın başlayacak yağışların, hafta sonu daha da etkili olarak yurt geneline yayılacağı tahmin ediliyor.

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