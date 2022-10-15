Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! (Bugün hava nasıl olacak?)

EGE

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı