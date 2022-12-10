Meteoroloji uyardı: Lodos ve yağmur geliyor! (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beklenen hava olaylara ilişkin bir uyarı yayımladı.

Bugünden itibaren yurdun, batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı bir sistemin etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların; Pazar günü Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.