Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ankara ve 20 ilde cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, İstanbul ve İzmir'de yağış görülmeyecek. İşte, 19 Nisan 2025 hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.