Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) verilerine göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ankara ve 20 ilde cumartesi günü sağanak yağışın etkili olması beklenirken, İstanbul ve İzmir'de yağış görülmeyecek. İşte, 19 Nisan 2025 hava durumu tahmini...

Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu) - 2

Cumartesi günü hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu) - 3

ANKARA'DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya, Kütahya, Aksaray, Niğde, Bitlis, Elazığ ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz çevrelerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun güney kesimlerinde güney yönlerden (30-50 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu) - 4

OLUMSUZLUKLARA DİKKAT

Meteoroloji sağanak yağıştan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu) - 5

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 20 il için uyardı: Sıcaklık düşüyor, sağanak yağış geliyor (19 Nisan Cumartesi hava durumu) - 6

İSTANBUL: 19, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis ve puslu.

İZMİR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

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