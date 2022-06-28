Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar devam edecek! (28 Haziran hava durumu)

Haftalık Hava Tahmini (28 Haziran-4 Temmuz 2022) raporuna göreyse;

hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz artacağı ancak iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmaranın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.