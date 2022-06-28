Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar devam edecek! (28 Haziran hava durumu)

Haberler - ntv.com.tr 28.06.2022 - 10:30
Batı ve Orta Karadeniz'deki sağanaklar, bugün de yer yer kuvvetli yağmaya devam edecek.
Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sinop’un iç kesimleriyle Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Marmara Bölgesi'nde yağmur geçişleri iki gün boyunca sürecek. Kuzeyden esen rüzgar, bölgeyi serinletiyor.
İç Anadolu genelinde orta kuvvetli sağanaklar sürüyor. Haftanın ikinci yarısından itibaren sıcaklıklar yükselecek.
Ege'de bulutlanma artıyor. Denizli, Afyon, Kütahya boyunca yerel sağanaklar görülebilir.
Çeşme, Kuşadası, Bodrum boyunca rüzgar kuvvetli ve serin esiyor.
Akdeniz'de rüzgar yine denizden nemli bir şekilde esiyor. Isparta, Adana ve Hatay'da yağmur geçişleri bekleniyor.
Bölgedeki sıcaklık gün gün yükselecek.
Karadeniz'in batı ve orta kesimlerinde sağanaklar, kuvvetli yağmaya devam edecek.
Bölgedeki toprağın suya doymasıyla sel tehlikesi devam ediyor.
Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars çevresinde sağanaklar sürüyor.
Haftalık Hava Tahmini (28 Haziran-4 Temmuz 2022) raporuna göreyse;
hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz artacağı ancak iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmaranın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.