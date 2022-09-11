Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre de,

Yarın Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaratabilir.