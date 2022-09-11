Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Bugün ülke genelinde hava sııcaklıkları yüksek seyrediyor. Ancak yrın Marmara ve Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan haftalık hava durumu değerlendirmesi...

Haberler - ntv.com.tr 11.09.2022 - 12:02

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Yurdun batısına sağanaklar geri dönüyor.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Bugün, beş büyükkentte hava güneşli seyrediyor. 

İstanbul 30, Ankara 32, İzmir 35, Bursa 32, Antalya 33 derece.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Ancak yarın İstanbul, Bursa ve Ankara'ya yağmur ve serin hava gelecek.

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Marmara Bölgesi'nde hafifleyen rüzgarla hava artık üşütmüyor. Kocaeli 34, Balıkesir 37 derece.

Hafta başı bölgede yeniden serinleme ve yağış var. 

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

İç Anadolu'da sıcaklık hızla artıyor. Özellikle bugün bölge 34 dereceleri görüyor. 

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Ege'ye zayıflayan rüzgarla bunaltıcı bir hava hakim. 

Yarın ise bölgede yine sert esecek ve iç bölgelere yağış gelecek. 

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Akdeniz'de nem seviyesi az ve hava açık seyrediyor. 

Adana 35, Kahramanmaraş 37, Isparta 34 derece. 

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

Karadeniz'de hava açık. Kıyılarda sıcaklık 30 derecelere yaklaşıyor. 

Doğu Anadolu'da geceleri ayaz etkili. 

Meteoroloji uyardı: Şiddetli ve ani yağışlar geri dönüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

SEL, YILDIRIM VE DOLU TEHLİKESİ

Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre de, 

Yarın Batı Karadeniz'de Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta  gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaratabilir. 

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