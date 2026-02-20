Meteoroloji uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
20.02.2026 06:04
NTV - Haber Merkezi
Batı illerinde bugün şiddetli fırtınayla birlikte yağış etkisini gösterecek. Cumartesi Antalya ve İzmir çevrelerinde sağanak çok kuvvetli olacak.
Hafta sonu özellikle batı illerinde 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları düştü, şiddetli fırtına geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün sert lodosla birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3-5 derece yükseliyor. Hafta sonu ise kuvvetli yağışlar başlıyor.
Bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Kırklareli, Rize, Muş, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor.
8 İLE SARI KODLU UYARI
Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına bekleniyor.
MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla'ya sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.
ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.
ANTALYA VE İZMİR'DE ÇOK ŞİDDETLİ YAĞACAK
Cumartesi günü ise batı illerine sağanak yağış geliyor. Özellikle Antalya ve İzmir'de yağışın çok şiddetli olması bekleniyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 3/15 derece.
- İstanbul 8/15 derece.
- Denizli 3/17 derece.
- İzmir 8/18 derece.
- Adana 5/19 derece.
- Ankara -1/12 derece.
- Samsun 4/18 derece.
- Erzurum -11/5 derece.
- Malatya -3/11 derece.
- Kars -12/3 derece.
- Diyarbakır 0/13 derece.
- Gaziantep 2/13 derece.