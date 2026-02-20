Ramazan imsakiyesi banner
Meteoroloji uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor

20.02.2026 06:04

NTV - Haber Merkezi

Batı illerinde bugün şiddetli fırtınayla birlikte yağış etkisini gösterecek. Cumartesi Antalya ve İzmir çevrelerinde sağanak çok kuvvetli olacak.

Anadolu Ajansı

Hafta sonu özellikle batı illerinde 20 derecenin üzerine çıkan hava sıcaklıkları düştü, şiddetli fırtına geldi.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün sert lodosla birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 3-5 derece yükseliyor. Hafta sonu ise kuvvetli yağışlar başlıyor.

Resmi Kurum

Bugün Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Kırklareli, Rize, Muş, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri ile Balıkesir'de sağanak yağış bekleniyor.

Resmi Kurum

Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında saatteki hızı 60 kilometreyi bulacak kuvvetli fırtına bekleniyor.

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla'ya sarı kodlu fırtına uyarısı yayınladı.

 

 

Anadolu Ajansı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor.

 

Anadolu Ajansı

Cumartesi günü ise batı illerine sağanak yağış geliyor. Özellikle Antalya ve İzmir'de yağışın çok şiddetli olması bekleniyor.

 

Anadolu Ajansı

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

 

- Kırklareli 3/15 derece.

 

- İstanbul 8/15 derece.

 

- Denizli 3/17 derece.

 

- İzmir 8/18 derece.

 

- Adana 5/19 derece.

 

- Ankara -1/12 derece.

 

- Samsun 4/18 derece.

 

- Erzurum -11/5 derece.

 

- Malatya -3/11 derece.

 

- Kars -12/3 derece.

 

- Diyarbakır 0/13 derece.

 

- Gaziantep 2/13 derece.

